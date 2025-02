Magic: The Gathering, in arrivo un universo composto da film e serie tv live-action

Legendary e Hasbro hanno annunciato lo sviluppo di un universo composto da film e serie tv ispirate al mondo fantasy di Magic: The Gathering.

Legendary Entertainment e Hasbro Entertainment hanno annunciato una collaborazione che porterà alla realizzazione di serie tv e film ispirati al gioco di carte Magic: The Gathering (in italiano Magic: L'Adunanza).

Il primo progetto che verrà sviluppato dovrebbe arrivare sul grande schermo e iniziare una saga in grado di attirare nelle sale i circa 50 milioni di giocatori attualmente attivi.

L'annuncio del progetto ispirato a Magic: The Gathering

L'azienda di giocattoli e lo studio, che ha già portato al successo i franchise di Godzilla e Dune, hanno infatti annunciato che verrà creato un "universo composto da film live-action e serie tv", partendo proprio da un lungometraggio.

Mary Parent, responsabile dei progetti di Legendary, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi nel prenderci cura in modo attento di proprietà intellettuali originali e molto amate, e nessun marchio si adatta meglio alla descrizione rispetto a Magic: The Gathering. Insieme al fantastico team di Hasbro, non vediamo l'ora di creare un un universo multimediale che elettrizzerà chi è fan da molto tempo e creerà una nuova ondata di seguaci".

Zev Foreman, che si occupa dei progetti cinematografici targati Hasbro, ha aggiunto che si tratterà di una partnership entusiasmante e complementare, che unira uno dei brand più iconici al mondo con l'esperienza e la capacità dello studio.

I dettagli del gioco

Magic: The Gathering è il gioco di carte collezionabili più conosciuto al mondo ed è stato creato da Richard Gargield. Wizards of the Coast ha pubblicato la versione originale e le varie espansioni fin dal 1993. Durante una partita si svolge una sfida fra viandanti dimensionali, ovvero dei maghi, e usando le carte che si dividono in terre, che producono mana-energia magica, e magie, che vengono utilizzate spendendo proprio il mana. Nel gioco sono coinvolte creature, incantesimi, stregonerie, artefatti e molti altri elementi che hanno conquistato nel corso degli anni milioni di persone.