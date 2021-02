Magic Kingdom: Ronald D. Moore svilupperà nuove serie ispirate ai parchi tematici della Disney

Ronald D. Moore sarà il produttore di nuove serie ambientate nel mondo di Magical Kingdom per creare un universo in stile Marvel legato ai parchi Disney.

Il mondo di Magic Kingdom sarà l'ambientazione di numerosi nuovi progetti televisivi sviluppati da Ronald D. Moore e destinati a Disney+.

Il filmmaker ha recentemente stretto un accordo con 20th Television, che fa parte di Walt Disney Television, che prevede la realizzazione di nuovi progetti per il piccolo schermo. Moore avrebbe rinunciato alle proposte di altri studios pur di lavorare con la Disney, di cui è da sempre un grande fan.

Il primo progetto annunciato è intitolato, almeno per ora, The Society of Explorers and Adventurers. Ronald D. Moore sarà coinvolto come sceneggiatore e produttore esecutivo. Alla base della trama c'è la finta organizzazione che da tempo è legata al mondo di Magic Kingdom e ai parchi tematici di proprietà dello show. Nelle puntate le aree a tema, i personaggi dei parchi disneyani e i film classici esistono realmente in un'altra realtà.

Il produttore sembra stia inoltre collaborando con Disney Imagineering Team nella realizzazione di altri progetti per dare vita a un universo in stile Marvel o Star Wars, ma basato sui parchi della Disney. Nello sviluppo di questi show sono coinvolti anche Maril Davis e Ben McGinnis.