Madonna, Spike Lee difende l'ingaggio della cantante in Girl 6: "Delle critiche non mi importa niente"

In una recente intervista rilasciata a Vulture, Spike Lee ha commentato le critiche in relazione al casting di Madonna nel suo film degli anni '90 Girl 6 - Sesso in linea, nel quale la star della musica recita al fianco dello stesso Lee e Theresa Randle.

Nel film, Madonna recita nei panni di una manager di una linea telefonica a luci rosse. La scelta di Madonna, reduce da due flop come Body of Evidence e Occhi di serpente, è stata oggetto di disappunto sin dall'inizio ma Spike Le non sembra essere interessato all'argomento.

No alle critiche

"Non me ne fregava niente. Era lei quella che avevo in mente" ha spiegato Lee nell'intervista "E lei voleva farlo, è andata così. È una professionista". Girl 6 - Sesso in linea racconta la storia di Judy, interpretata da Theresa Randle, un'aspirante attrice a New York, la cui vita prende una brutta piega dopo aver accettato un lavoro in una hotline di sesso telefonico.

Madonna a Sanremo nel 1998

Nel corso del film vengono rivelati dei dettagli sul matrimonio passato di Judy mentre le tensioni aumentano quando un molestatore scopre il suo indirizzo di casa. Nonostante vari passaggi piuttosto drammatici, Girl 6 si conclude con un lieto fine per la protagonista, seppur diverso da come l'aveva immaginato.

Tre anni prima del film di Spike Lee, Madonna recitò al fianco di Willem Dafoe nel thriller erotico Body of Evidence, che subì quasi due minuti di tagli per poter ottenere un rating R rispetto al NC-17 originariamente assegnato da MPAA. Il film fu stroncato dalla critica così come Occhi di serpente, in cui la cantante recitò con Harvey Keitel e James Russo.

Spike Lee ha terminato da poco le riprese del remake del film di Akira Kurosawa, Anatomia di un rapimento, in cui recita il premio Oscar Denzel Washington.