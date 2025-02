Madelyn Cline si unisce a Johnny Depp e Penélope Cruz nel thriller d'azione Day Drinker

Madelyn Cline, la star di Outer Banks, si è recentemente unita a Johnny Depp e Penélope Cruz nel cast del prossimo thriller d'azione Day Drinker.

Il film, prodotto da Lionsgate, sarà diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man e Biancaneve, e segue le vicende di un barista di una nave da crociera che incontra un misterioso bevitore diurno. I due si troveranno coinvolti in un pericoloso sottobosco criminale, legati da circostanze inaspettate.

Madelyn Cline è diventata una delle attrici più apprezzate grazie al suo ruolo nella serie Netflix Outer Banks, in cui riprenderà il personaggio nella quinta e ultima stagione. Oltre a Day Drinker, sarà protagonista di So cosa hai fatto, sequel del franchise ideato da Jennifer Kaytin Robinson, e dell'adattamento cinematografico di The Map That Leads to You, prodotto da Amazon MGM.

Il ritorno di Johnny Depp e i dettagli del progetto

Outer Banks. Jonathan Daviss, Chase Stokes, Carlacia Grant, Madelyn Cline e Madison Bailey insieme nella quarta stagione.

Day Drinker segna anche il ritorno di Johnny Depp a Hollywood, dopo le sue battaglie legali con l'ex moglie Amber Heard. Dopo la conclusione di queste vicende, Depp ha scelto di concentrarsi sul lavoro, partecipando prima a Jeanne du Barry, che ha aperto il Festival di Cannes lo scorso anno, e successivamente dirigendo un film su Amedeo Modigliani, con Riccardo Scamarcio e Al Pacino.

Depp e Penélope Cruz hanno lavorato insieme in diverse pellicole, tra cui Blow (2001), Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare (2011) e Assassinio sull'Orient Express (2017). Quattro anni fa, Cruz aveva testimoniato in tribunale a favore dell'amico.

Johnny Depp in visita al Museo del Cinema di Torino

Il film è prodotto da Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road, che hanno lavorato al franchise di John Wick per Lionsgate. Tra i produttori esecutivi figurano Adam Kolbrenner, noto per i suoi lavori in The Tomorrow War e Free Guy, e Zach Dean, che ha scritto la sceneggiatura originale e ha già firmato i copioni di Fast X e The Tomorrow War. Il prossimo film di Kolbrenner e Dean, The Gorge, sarà disponibile su Apple TV+ e Skydance a partire dalla prossima settimana.

Il progetto è prodotto esecutivamente da 30West, mentre Chelsea Kujawa supervisiona per Lionsgate. Dan Freedman ha negoziato gli accordi per lo studio.