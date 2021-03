MaddAddam: la trilogia di Margaret Atwood diventa una serie TV per Hulu

MaddAddam, trilogia di romanzi scritti Margaret Atwood, autrice della fortuna opera distopica The Handmaid's Tale, diventerà una serie TV per Hulu.

MaddAddam, la trilogia di romanzi distopici firmata da Margaret Atwood, autrice de Il racconto dell'ancella (The Handmaid's Tale), sarà adattata sotto forma di serie TV per la piattaforma streaming Hulu.

In attesa che venga rilasciata la quarta stagione di The Handmaid's Tale, Hulu continua a rafforzare la sua partnership con l'acclamata autrice Margaret Atwood. Proprio questa settimana è stato infatti annunciato che lo streamer svilupperà una nuova serie basata su un'altra delle storie distopiche di Atwood, ovvero la trilogia di MaddAddam. Per quanto riguarda la sceneggiatura, Deadline ha riportato che Michael Lesslie (Assassin's Creed, Macbeth) firmerà il pilot ed agirà come produttore esecutivo del progetto.

MaddAddam rappresenterebbe dunque la terza collaborazione tra Atwood e Hulu, dopo la fortunata The Handmaid's Tale e la già annunciata I Testamenti (The Testaments), serie che adatterà il romanzo sequel de Il racconto dell'ancella. La trilogia letteraria di MaddAddam è stata inaugurata nel 2003 da L'ultimo degli uomini (Oryx and Crake), seguito nel 2010 da L'anno del diluvio (The Year of the Flood) e nel 2014 da L'altro inizio (MaddAddam). La storia gira intorno alla reinvenzione genetica, al dominio aziendale e all'amore giovanile ed è incentrata sui personaggi di Crake, Oryx, Ren e Toby.

La sinossi ufficiale dei libri recita: "Ne L'ultimo degli uomini, un uomo lotta per sopravvivere in un mondo in cui potrebbe essere l'ultimo essere umano. In cerca di risposte, si imbarca in un viaggio attraverso la natura selvaggia che è una grande città finché potenti corporazioni hanno portato l'umanità in una corsa incontrollata di ingegneria genetica. Nell'anno del diluvio si verifica il diluvio a lungo temuto, capace di alterare la Terra come la conosciamo e di cancellare la maggior parte della vita umana. Ne L'altro inizio, un piccolo gruppo di sopravvissuti si unisce ai Children of Crake: la specie gentile e bioingegnerizzata che erediterà questa nuova terra. Ambientati in un futuro oscuramente plausibile modellato da pestilenze, inondazioni e ingegneria genetica, questi tre romanzi ci portano dalla fine del mondo ad un coraggioso nuovo inizio. Emozionante, commovente ed un trionfo dell'immaginazione, la trilogia di MaddAddam conferma la massima resistenza dell'umanità, della comunità e dell'amore".

L'adattamento di MaddAddam sarà prodotto da Lesslie e Atwood. David Kanter e Bard Dorros di Anonymous Content agiranno da produttori esecutivi insieme ad Angus Wall e Kent Kubena di Makemake Entertainment. Per quanto riguarda The Handmaid's Tale, la stagione 4 della serie con Elisabeth Moss debutterà su Hulu il 28 aprile 2021 ed il giorno successivo anche in Italia su TIMvision.