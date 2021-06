Madame nella bufera per un tweet: ecco cosa è successo

Questa mattina Madame è al centro dii una polemica sui social a causa di un tweet attraverso il quale la cantante veneta ha polemizzato contro chi le chiede un selfie mentre è al ristorante precisando di essere a disposizione solo di chi "la usa per la musica".

Madame è il nome d'arte di Francesca Calearo, 19 anni, nata a Vicenza il 16 gennaio 2002. La cantante quest'anno ha partecipato a Sanremo dove si è esibita con il brano Voce, classificandosi ottava e vincendo il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Oggi Madame è finita al centro di una delle tante, forse troppe, polemiche che giornalmente incendiano i social. In un Tweet la rapper veneta ha fatto intendere che qualcuno le abbia chiesto un selfie mentre stava mangiando, la persona che ha interrotto il pranzo di Madame, probabilmente, non era neanche un fan della cantante, come si evince dalla caption: "se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo".

Essere un personaggio pubblico come sempre ha il suo rovescio della medaglia, certamente l'invadenza di alcuni fan a volte può irritare anche il più disponibile degli artisti. Sui social molti non hanno perdonato questa alzata di scudi di Madame. Sotto il suo Tweet sono apparse numerose critiche "Quindi prima di fare la foto con un fan gli chiedi se ti ha riempito il conto in banca altrimenti niente?" ha scritto un utente e ancora "Ho il Cd e credo proprio sarà l'ultimo, quando cominciate a lanciare frecciatine al pubblico, che è quello che vi fa salire nelle classifiche, è segno che forse avete sbagliato mestiere".

Naturalmente ci sta anche chi da ragione alla cantante che pochi giorni prima aveva condiviso un Tweet di Emis Killa. Il rapper aveva scritto "Se siete fan di Emis Killa non venite a citofonare a casa, perché Emis Killa non lo troverete mai, al limite troverete Emiliano che vorrebbe starsene per cazzi suoi almeno in casa propria, e quindi un Emiliano anche indisponente". Madame nel ritwittare aveva detto "sostituite Emis Killa con Madame e Emiliano con Francesca", un primo avvertimento che evidentemente non è stato recepito da chi la segue.