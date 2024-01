Mad in Italy: stasera su Rai 2 con Gigi e Ross e Elisabetta Gregoraci: comici e anticipazioni 29 gennaio

Stasera 29 gennaio 2024 su Rai 2 alle 21:20, va in onda Mad in Italy, show comico nato sulla scia del format Made in Sud, trasmesso sulla stessa rete dal 2012 al 2022 e in precedenza su Comedy Central e MTV. Scopriamo i comici e le anticipazioni della prima delle sei puntate previste per il programma.

Mad in Italy

Mad in Italy è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Tunnel Produzioni. È un programma di Antonio Azzalini, Federico Andreotti, Dario Baudini, Antonio De Luca, Massimo Dimunno, Nando Mormone, Alessio Tagliento. La regia è di Andrea Fantonelli.

I conduttori

Mad in Italy sarà condotto da Gigi e Ross, volti storici di Made in Sud ed Elisabetta Gregoraci. Stefano Palatresi si dedicherà alla colonna sonora dello show comico. Il programma va in onda dagli studi Rai di Napoli.

Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci si ritrovano dopo quasi otto anni, avendo condotto insieme Made in Sud dalla quinta all'undicesima edizione dello show, dal novembre 2012 al maggio 2016.

La struttura dello show:

La trasmissione, con comici provenienti da tutta Italia, regalerà al pubblico sei puntate di assoluto divertimento, in un viaggio di due ore, per una leggerissima prima serata, con alternanza continua tra orchestra, comici e conduttori.

È proprio questa la particolarità: non una sequenza di numeri dei comici, ma un'interazione continua con conduttori e orchestra, il tutto rigorosamente live, per un cast di oltre quaranta artisti che saliranno sul palco nel corso delle sei puntate.

I comici

Dal 29 gennaio al 4 marzo, durante Mad in Italy si alterneranno circa 40 comici provenienti da tutta Italia: Vincenzo Albano, Mago Paris, Pablo e Pedro, Arteteca, Ciro Giustiniani, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Quartetto Cera e Laura Magni.

Al loro fianco ci saranno comici nuovi, tutti da scoprire, come Luce Pellicani, Omar Pirovano, Max Galligani, Max Samaritani e Marco Turano.

Gli artisti racconteranno la comicità in tanti e diversi i modi tra sketch, musica, personaggi e monologhi.

Dove vedere Mad in Italy

Mad in Italy andrà in onda stasera 29 gennaio su Rai 2 in prima serata a partire dalle 21:20 e si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand dedicata allo show. Il programma ci terrà compagnia per sei lunedì dal 29 gennaio al 4 marzo.