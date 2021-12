M. Night Shyamalan: svela l'idea ambiziosa per il suo prossimo film

M. Night Shyamalan sta accarezzando un'idea ambiziosa per Knock on the Cabin, il suo prossimo film dopo Old.

I suoi fan sono abituati alle frequenti sperimentazioni narrative e formali di M. Night Shyamalan. Questa volta, però, per il suo prossimo film, che si intitola Knock on the Cabin, il regista vorrebbe farla davvero grossa!

Nel corso di un'intervista con JoBlo durante il tour promozionale della nuova stagione di Servant - disponibile su AppleTV+ - M. Night Shyamalan ha dichiarato di voler girare Knock on the Cabin - il suo nuovo film - in un unico piano sequenza. Il virtuosismo del filmmaker americano, quindi, raggiungerebbe così il suo culmine.

A dire il vero, Shyamalan non ha specificato il titolo del progetto che vorrebbe girare in tal modo. Recentemente, però, è stata confermata la messa in cantiere di Knock on the Cabin. Tra le altre cose, Dave Bautista sarà il protagonista del nuovo film di M. Night Shyamalan, e accrescerà ulteriormente il suo bagaglio di collaborazioni importanti. Al momento, ovviamente, non si sa ancora se il suo futuro film sarà girato in un unico piano sequenza autentico - pensiamo ad Arca Russa di Sokurov - o fittizio - come Nodo alla gola di Alfred Hitchcock, in cui la continuità è semplicemente simulata e gli stacchi sono mascherati da inquadrature in nero.

Knock on the Cabin è entrato in pre-produzione e sarà distribuito da Universal il 3 febbraio 2023. Prossimo impegno per M. Night Shyamalan? Dal 10 al 20 febbraio 2022, il regista de Il sesto senso sarà impegnato a Berlino in qualità di Presidente della Giuria. Assisteremo ad altri colpi di scena?