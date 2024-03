M. Emmet Walsh, attore di Blade Runner e Knives Out, morto a 88 anni

M. Emmet Walsh, meglio conosciuto per la partecipazione a Blade Runner e Knives Out e per il ruolo del detective privato Loren Visser in Sangue facile, è morto il 19 marzo 2024. Aveva 88 anni. Un portavoce di Walsh ha confermato a Entertainment Weekly che il decesso è avvenuto nel Vermont a causa di un arresto cardiaco.

M. Emmet Walsh, attore caratterista noto per le battute ciniche e per per il suo carattere burbero, ma sfuggente, ha partecipato a oltre 200 pellicole e serie tv. Era conosciuto soprattutto per il suo ruolo nel film d'esordio dei fratelli Coen, Sangue facile, in cui interpreta un detective privato disonesto che uccide il suo cliente e incolpa la moglie traditrice.

M. Emmet Walsh in una scena di Striscia, una zebra alla riscossa

Nel capolavoro di Ridley Scott, Blade Runner, Walsh ha lasciato il segno nei panni del capitano della polizia Bryant che recluta il Rick Deckard di Harrison Ford per aiutarlo caccia ai replicanti. Ha avuto anche ruoli memorabili nei panni del viscido sceriffo in Critters, del padre di Dermot Mulroney ne Il matrimonio del mio migliore amico e di un cecchino impazzito in The Jerk.

L'attore aveva all'attivo 119 lungometraggi e oltre 250 crediti in produzioni televisive. Più recentemente, aveva interpretato una guardia di sicurezza in Knives Out e aveva rivestito il ruolo di Nonno Roy Gemstone nella serie della HBO The Righteous Gemstones.

L'attore era nato il 22 marzo 1935 a Ogdensburg, New York, e aveva trascorso la sua infanzia nelle zone rurali di Swanton, Vermont.

"Mi avvicino a ogni lavoro pensando che potrebbe essere l'ultimo, quindi è meglio che sia il miglior lavoro possibile", aveva dichiarato. "Voglio essere ricordato come un attore che lavora. Vengo pagato per quello che farei gratis."