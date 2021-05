L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente: il film con Bruce Lee e Chuck Norris stasera su Rai4

L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente, in onda stasera su Rai4 alle 21:20, è il film che chiude il ciclo dedicato dalla rete RAI a Bruce Lee.

Scritto, diretto, interpretato e co-prodotto da Lee, la pellicola del 1972 vede nel cast anche un esordiente Chuck Norris.

Bruce Lee combatte con Chuck Norris ne L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente

Yen Chen (Bruce Lee) giunge a Roma per far visita ai suoi parenti, che possiedono un ristorante in città. Il locale è costantemente sotto la minaccia di un gruppo di mafiosi cinesi che vorrebbe invece trasformarlo in una centrale dello spaccio di droga. I malviventi vogliono convincere, con mezzi molto poco leciti, i proprietari a ceder loro il posto ma il giovane aiuterà i suoi parenti ad opporsi alle angherie.

Certo i mafiosi non rimarranno a guardare e scaglieranno contro Chen tre dei più grandi campioni di arti marziali del mondo, tra cui Colt (Chuck Norris), campione americano in carica.

Girato a Roma, L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente ha dato vita a una delle sequenze d'azione più famose della storia del cinema di arti marziali, ovvero lo scontro tra Bruce Lee e l'allora giovanissimo Chuck Norris nell'arena del Colosseo.

A seguire sempre su Rai4, un'altra movimentata avventura action sempre del ciclo "Missione Oriente" con Master Z: The Ip Man Legacy, spin off dell'amatissima saga di Ip Man diretto da Yuen Wo Ping.

Cheung Tin Chi, sconfitto da Ip Man nel terzo film della saga, si è ritirato a vita privata e gestisce una bottega nella Hong Kong degli anni '60, ma una faida tra clan criminali lo costringerà a tornare in azione.

Nel cast, oltre a Max Zhang nel ruolo del protagonista, troviamo anche le star internazionali Michelle Yeoh, Tony Jaa e Dave Bautista.