L'uomo bicentenario, stasera su TV8 il film con Robin Williams

L'uomo bicentenario va in onda stasera su TV8 alle 21:30, un appuntamento con la fantascienza in un film che vede al centro della narrazione l'evoluzione di un robot da macchina ad essere umano e che come tale deve accettare di morire.

Richard Martin decide di regalare un robot per uso domestico alla sua famiglia. La figlia decide di chiamarlo Andrew, il robot svolge alla perfezione le sue mansioni domestiche manifestando da subito una propria personalità. Il robot, grazie all'aiuto di Richard impara alcune attività umane come costruire orologi. Passano gli anni e quando Andrew ottiene la libertà si trasferisce in una casa tutta sua ma presto si accorge che gli altri robot sono molto diversi da lui, sono tutti riprogrammati o in alcuni casi dismessi. Trasferitosi a San Francisco incontra il programmatore Rupert che lo aiuta ad assumere sembianze umane. Adesso Andrew è diventato un incrocio tra macchina ed uomo, per compiere l'ultimo passo ed essere riconosciuto come essere umano, deve accettare di diventare vecchio e morire.

Il film è basato sull'omonimo racconto di Isaac Asimov e sul romanzo Robot NDR-113, scritto insieme a Robert Silverberg. Robin Williams è il protagonista de L'uomo bicentenario che uscì in Italia il 4 febbraio del 2000. Ambientata in un futuro prossimo, la pellicola è diretta da Chris Columbus. Il cast è completato da Embeth Davidtz, Sam Neill, Oliver Platt, Kiersten Warren, Wendy Crewson, Hallie Kate Eisenberg, Angela Landis e John Michael Higgins. Il film fu candidato all'Oscar per il miglior trucco.