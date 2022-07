Lulù Selassié pubblica foto hot su Instagram, il commento di Barù Gaetani scatena i fan

Lulù Selassié ha pubblicato delle foto hot sul suo profilo Instagram, tra i primi a commentarle c'è stato Barù Gaetani, ex coinquilino della principessa etiope nella casa più spiata d'Italia e protagonista di un'immaginaria storia d'amore con Jessica, sorella di Lulù e vincitrice del Grande Fratello Vip 6.

Ieri su Instagram Lulù Selassié ha regalato cinque foto ai suoi follower, la concorrente del Grande Fratello Vip 6 si è mostrata con indosso solo mutandine e reggiseno, un intimo molto succinto che ha scatenato i fan. La didascalia che accompagnava gli scatti era in inglese "I'm every photographer's dream" ovvero "sono il sogno di ogni fotografo".

Tra i commenti dei follower è comparso quello di Barù Gaetani, l'ex coinquilino della ragazza nella casa di Cinecittà ha scritto "Just chilling with my dawg", che tradotto significa "Mi sto solo divertendo con il mio amico", dawg in slang vuol dire 'buon amico', riferito probabilmente al cagnolino che compare in alcune foto. Una risposta criptica, come nello stile del nipote di Costantino della Gherardesca, che per tutta la durata del Grande Fratello Vip 6 ha dichiarato di non tenere a Jessica Salassiè, per poi stuzzicarla, nonostante lei avesse fatto intendere di essersi presa una sbandata per lui.

Il commento di Barù ha scatenato una serie di reazioni, la maggior parte negative, molti lo hanno ritenuto inadatto alla circostanza, colpa anche di incomprensioni mai chiarite tra i protagonisti del reality e dalla mancata dimestichezza con l'inglese da parte di qualche utente. Lulù comunque non si è sentita offesa da quello che ha scritto Barù, e ha risposto con "Amore mi manchi".

Nonostante questo, la polemica è continuata tra chi accusava il nipote di Costantino della Gherardesca di mancanza di dignità e chi lo difendeva o rivolgeva la stessa accusa a Lulù. Bagarre estive che possono capitare quando il caldo la fa da padrone e il sole picchia forte.