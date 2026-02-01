Lukita Maxwell: "Terrorizzata dai creepypasta ma volevo lavorare a ogni costo con Kane Pixels"

Non solo Shrinking: nel 2026 vedremo la giovane Lukita Maxwell impegnata anche in un altro progetto. Si tratta di The Backrooms, il primo lungometraggio diretto dallo youtuber Kane Parsons, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Kane Pixels.

Nell'intervista di Movieplayer.it per la terza stagione della serie Apple TV, abbiamo avuto modo anche di farle una domanda sull'horror prodotto da A24, di cui la Maxwell è entusiasta nonostante i primi istanti di paura assoluta: "Il mio rapporto con i creepypasta? Ero terrorizzata! Sai, io sono grossomodo cresciuta su Internet quindi sapevo che esisteva, conoscevo il loro aspetto, avevo visto delle foto ma non avevo visto i corti prima che il progetto finisse nella mia posta elettronica".

La paura è però completamente passata una volta che ha conosciuto il giovanissimo regista, Kane Pixels: "Quando sono cominciate le audizioni ero molto emozionata e appena ho incontrato Kane ho iniziato a chiamare le persone dicendo 'Vi prego, vi prego,fatelo accadere! Voglio lavorare con lui!'. Non so come spiegarlo: è un artista sfaccettato e lavora al film non solo come regista ma in molti modi diversi, con mille occhi, e potevo fargli qualunque domanda e lui aveva la risposta. Sono molto emozionata per questo progetto".

Che cos'è il fenomeno "Backrooms"

A giugno 2025 A24 ha dato il via libera al lungometraggio horror fantascientifico The Backrooms che sarà diretto dallo youtuber Kane Parsons, che, a 19 anni, è ufficialmente il regista più giovane nella storia della casa di produzione newyorchese. Il film, la cui uscita è prevista nel corso del 2026, si baserà sul mondo dell'universo horror virale di Parsons su YouTube.

Tutto nasce nel 2022 dal cortometraggio horror omonimo caricato dallo stesso Kane Pixels sul proprio canale. Presentato come una registrazione del 1996 di un cameraman che entra accidentalmente nel luogo, scappando da entità ed entrando in altri livelli, il corto si inscrive nel fenomeno nato online nel 2019 delle Backrooms, appunto, a sua volta ascrivibile al sottogenere horror dei Creepypasta.

Le Backrooms (che prendono il nome proprio dalle "stanze sul retro") descrivono un luogo fittizio rappresentato come un labirinto di muri gialli accessibile solo uscendo dalla realtà mediante il "noclip".