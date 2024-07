Luke Evans star di Criminal, la nuova serie crime di Amazon Prime Video

Luke Evans si è unito al cast della prossima serie Amazon Prime Video dal titolo Criminal, in cui vestirà i panni del protagonista. L'ingaggio di Evans nella serie segue di poche ore la conferma della presenza di Emilia Clarke nello show.

L'attore, conosciuto per la sua presenza in diversi franchise di grande richiamo mediatico come Fast and Furious e Lo Hobbit, guiderà un cast molto nutrito e ricco di star, che contribuiranno ad aumentare l'attenzione intorno alla serie.

Dal graphic novel al piccolo schermo

Insieme a Luke Evans ed Emilia Clarke, nel cast troveremo Charlie Hunnam, Richard Jenkins, John Hawkes, Adria Arjona, Logan Browning, Kadeem Hardison, Pat Healy, Taylor Sele, Michael Mando e Dominic Burgess insieme a tantissimi altri interpreti.

Luke Evans in Dracula Untold

Criminal è basata sul graphic novel omonimo creato da Ed Brubaker e Sean Phillips. La serie viene descritta come un universo interconnesso di storie crime. Luke Evans interpreterà Tracy Lawless, un uomo allontanato dalla vita fuorilegge della propria famiglia - il padre è il leggendario Teeg Lawless e Ricky (Halper) è il suo fratellino - all'età di 18 anni, quando il giudice gli diede la possibilità di scegliere tra il carcere e l'esercito. Nell'esercito, Tracy ha incanalato i suoi istinti selvaggi da fuorilegge nella rigorosa disciplina militare. Inserito nelle Forze Speciali e addestrato per diventare un esperto in operazioni segrete e guerriglia, Tracy sente tuttavia che il sangue dei Lawless scorre ancora nel suo cuore.

In passato, Luke Evans ha partecipato sul piccolo schermo a serie come Echo 3, The Alienist, Nine Perfect Strangers, mentre al cinema spiccano i ruoli di Apollo in Scontro tra titani, Bard l'arciere in Lo Hobbit, Aramis in I tre moschettieri, Owen Shaw in Fast & Furious 6, Vlad III di Valacchia in Dracula Untold e Gaston nel remake live action La bella e la bestia.