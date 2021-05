Luke Evans star della serie Echo 3, sviluppata da Mark Boal

Luke Evans sarà il protagonista di Echo 3, una nuova serie che verrà prodotta per Apple TV+. Il progetto riporterà l'attore britannico sul piccolo schermo dopo i recenti successi di The Alienist e The Pembrokeshire Murders, e in attesa del debutto di Nine Perfect Strangers.

La serie Echo 3 sarà composta da dieci episodi e il progetto è stato creato e sviluppato da Mark Boal (The Hurt Locker), coinvolto come showrunner e produttore esecutivo in collaborazione con Jason Horwitch.

La storia raccontata nelle puntate è ambientata in Sud America. Al centro della trama c'è Amber Chesborough, una giovane scienziata brillante che diventa il centro emotivo di una piccola famiglia americana. Quando la ragazza scompare mentre si trova lungo il confine tra Colombia e Venezuela, suo fratello Bambi (Luke Evans), e suo marito lottanto per ritrovarla. I due uomini, inoltre, hanno una profonda esperienza militare e un passato complicato.

Luke Evans sarà prossimamente protagonista sugli schermi anche di Pinocchio, il film live-action diretto da Robert Zemeckis, il progetto drammatico Bear Season e la serie spinoff del lungometraggio Disney La Bella e la Bestia, in cui riprenderà il ruolo di Gaston.