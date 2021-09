Lui è peggio di me: Marco Giallini e Giorgio Panariello tornano stasera in TV su Rai3 con la nuova edizione

Da stasera su Rai3 alle 21:20 Marco Giallini e Giorgio Panariello tornano con Lui è peggio di me, lo show che li aveva visti debuttare come co-conduttori un anno fa.

La trasmissione andrà in onda per cinque settimane, sempre di giovedì in prima serata.

Due grandi professionisti e un'amicizia nata per caso, quella tra Marco Giallini e Giorgio Panariello, due artisti apparentemente molto diversi, che condivideranno nuovamente il palco - stavolta con la presenza del pubblico in sala - in un clima da vero e proprio "sit show": monologhi, interviste, canzoni e gag, come sempre con il coinvolgimento di amici e colleghi provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo e la partecipazione fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti.

Ospiti della prima puntata una delle coppie di telecronisti più famose d'Italia, Fabio Caressa e Beppe Bergomi, uno dei comici più apprezzati dal pubblico, Enrico Bertolino, e tre musicisti diversi tra loro ma tutti ugualmente molto amati, Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Ron.