Lucio Battisti: stasera su Rai1 il docufilm evento dedicato al cantautore scomparso 25 anni fa

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda il docufilm evento Lucio per amico. Ricordando Battisti, dedicato al celebre cantautore scomparso 25 anni fa: anche Mogol nel cast.

Lucio Battisti moriva improvvisamente a Milano 25 anni fa (era il 9 settembre 1998). Stasera, mercoledì 13 settembre, su Rai1, in prima serata e in prima visione, un docufilm, Lucio per amico. Ricordando Battisti, vuole ricordarlo e rendergli omaggio. Ideato e scritto da Maite Carpio e prodotto da Garbo Produzioni in collaborazione con Rai Documentari, il film evento si propone di provare a raccontare l'avventura umana e artistica di Lucio Battisti, attraverso un vasto e, in alcuni casi, inedito materiale d'archivio italiano e internazionale, unito ai ricordi di chi lo ha conosciuto, primo fra tutti Mogol, il compagno d'arte.

Il cast

Pietruccio Montalbetti, Roby Matano, Gianni Dall'Aglio, Mario Lavezzi, Franco Daldello, Mara Maionchi, Caterina Caselli, Adriano Pappalardo, Franco Mussida e Tony Cicco accompagneranno il telespettatore alla scoperta del 'mistero Battisti', figura centrale della cultura musicale di un intero Paese, che ha rifiutato celebrità e visibilità per rimanere fedele a se stesso. Testimone d'eccezione sarà Giulio Rapetti, in arte Mogol, al centro di un'ampia intervista che ripercorrerà l'amicizia e la lunga collaborazione di questa memorabile coppia creativa.

A scandire il racconto, le canzoni che hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano, molte eseguite dalla voce dello stesso Battisti, altre con le performance esclusive di Gianluca Grignani, Noemi, Giovanni Caccamo e Giusy Ferreri.

Sotto la direzione artistica del Maestro Enrico Melozzi interpreteranno, ognuno con il proprio stile unico e personale, quattro canzoni - Il tempo di morire, Amarsi un pò, Emozioni e Io Vivrò - quattro successi tratti da un repertorio che rappresenta un unicum nella storia della musica, capace di parlare ancora oggi a intere generazioni.