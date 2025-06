Luciano Pavarotti: in arrivo un biopic sul leggendario tenore italiano

Un nuovo film biografico dedicato a Luciano Pavarotti è attualmente in fase di sviluppo. A guidare il progetto è il produttore Pietro Valsecchi, noto per successi come Quo Vado?, che punta a raccontare in chiave cinematografica la storia del grande tenore modenese.

La lavorazione del biopic, che sarà realizzato con un respiro internazionale, si avvarrà della collaborazione di Nicoletta Mantovani, seconda moglie di Pavarotti e figura chiave nella gestione della sua eredità culturale.

A occuparsi della sceneggiatura è Leonardo Fasoli, penna affermata della televisione italiana e già autore di Gomorra - La Serie, considerata una delle produzioni più importanti e riconosciute all'estero.

Nicoletta Mantovani parteciperà attivamente alla produzione, non solo come consulente, ma anche fornendo materiali inediti e preziosi tratti dagli archivi della Fondazione Luciano Pavarotti e del museo a lui dedicato nella sua Modena. Si parla di lettere private, fotografie rare, documenti personali e ricordi diretti, elementi che contribuiranno a rendere il racconto più autentico e coinvolgente.

La vita di Luciano Pavarotti, la star della lirica

Luciano Pavarotti, nato nel 1935 da una famiglia di umili origini, è diventato un'icona mondiale grazie al suo timbro inconfondibile, ai celebri do di petto e a un carisma scenico che ha saputo portare l'opera fuori dai teatri, avvicinandola a un pubblico sempre più ampio. "Luciano sognava di riportare l'opera tra la gente", ha raccontato Mantovani in un'intervista a Variety, ricordando come da bambino sentisse le arie liriche cantate per strada, proprio come succede oggi con il pop.

Pavarotti - Il concerto di Natale: Luciano Pavarotti sul palco

Questa visione si è concretizzata in progetti che hanno segnato la sua carriera, come la storica esperienza dei Tre Tenori insieme a Plácido Domingo e José Carreras, e i celebri concerti Pavarotti and Friends, in cui ha duettato con artisti internazionali del calibro di Elton John, Sting, Bono e molti altri.

Il film, ancora senza titolo ufficiale, sarà girato in italiano e in inglese, e le riprese coinvolgeranno più Paesi. Valsecchi ha confermato l'intenzione di trovare un attore italiano per interpretare il ruolo del protagonista e ha anticipato che l'annuncio del regista è ormai imminente. Il progetto vuole distinguersi nettamente dal documentario Pavarotti diretto nel 2019 da Ron Howard, offrendo una narrazione "con un'anima più italiana, ma dallo spirito chiaramente internazionale".