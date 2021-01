Luciana Littizzetto vestita come lo sciamano di Capitol Hill: "Come ai tempi di Bossi" (VIDEO)

Luciana Littizzetto ha indossato un copricapo simile a quello dello sciamano di Capitol Hill, scherzando sul fatto che anche in Italia c'era qualcuno che si vestiva simile, come Bossi e i leghisti: ecco il video.

Durante una puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha affrontato l'argomento dell'assalto a Washington, vestendo i panni (letteralmente) dello sciamano di Capitol Hill e scherzando sul fatto che anche noi in Italia ci vestivamo così "ai tempi di Bossi". Ecco il video.

Su Raiplay è possibile vedere la puntata di Che tempo che fa in cui Luciana Littizzetto veste i panni dello "sciamano" di Capitol Hill.

Si tratta di Jake Angeli, l'ormai noto uomo a torso nudo che indossava un copricapo di pelliccia con le corna durante i disordini del Campidoglio: Angeli è uno tra i sostenitori di Donald Trump nonché convinto cospirazionista del gruppo di Qanon.

La Littizzetto, col suo umorismo, ha indossato un copricapo simile nel corso della puntata a quello che è stato visto indossare ad Angeli, ironizzando su come, anche in Italia, ci fu un tempo in cui anche noi indossavamo simili vesti:

"Ci siamo vestiti così anche noi, o meglio alcuni di noi, molto prima dell'attentato, te lo ricordi?", ha scherzato la Littizzetto, in uno dei suoi soliti siparietti con il conduttore del programma, Fabio Fazio. "Ai tempi di Bossi, ai tempi dei riti pagani con l'ampolla dell'acqua del Po, ti ricordi?", ha aggiunto.

Ti ricordi Borghezio?", ha poi continuato la Littizzetto, presentando una foto in cui si vede Mario Borghezio, noto esponente della Lega Nord e degli ambienti politici dell'estrema destra. Nella foto la Littizzetto mostra un Borghezio vestito anche lui con un copricapo con le corna e il paragone con Angeli viene ulteriormente spiegato dalla comica: "Quanti anni fa succedeva questo? Non dimentichiamocelo, si vede che le corna sono un must dell'estrema destra!"

Alla fine, dopo il divertente paragone tra le due figure "cornute", la Littizzetto ha indossato anche lei il copricapo e ha ironizzato dicendo: "pensa se io andassi così in Comune a Torino ad abbassare la zona blu sotto casa mia, secondo te mi considerano? Secondo me chiamano un medico e gli dicono di farmi mettere un camice per legarmi e farmi portare via."