Luciana Littizzetto: "Roberto Burioni presenterà il prossimo Festival di Sanremo"

Per Luciana Littizzetto il prossimo Festival di Sanremo sarà presentato da Roberto Burioni e Ilaria Capua. La comica piemontese scherza sul futuro del piccolo schermo che vedrà i virologi alla guida dei programmi di punta della RAI.

A Che Tempo che fa Luciana Littizzetto in una televisione popolata da infettivologi e virologi veste i panni della coraggiologa per sostenere l'Italia in questo momento di "mastodontica merda", come dice Lucianina nel video che vi presentiamo oggi e potete trovare anche su RaiPlay.

La comica parla dell'evoluzione del virologi. dice a Fabio "hai visto prima erano tutti impacciati e timidi, ora sono diventate delle star, seguono la telecamera". Quando il paese tornerà alla normalità la Littizzetto si immagina una ristrutturazione dei palinsesti "vedrai che l'anno prossimo Sanremo lo presenteranno Roberto Burioni e Ilaria Capua. Al dottor Galli faranno condurre L'Eredità, a meno che non gli affidino il ruolo del padre di Montalbano, è identico". Amadeus e Flavio Insinna sono avvisati.