Luciana Littizzetto su Covid-19 e sesso, come farlo: "Se lui ce l'ha allungabile..." (VIDEO)

È possibile fare sesso anche ai tempi del Covid-19 seguendo le indicazioni di Luciana Littizzetto: ieri sera a Che tempo che fa la comica ha intrattenuto il pubblico con una singolare lezione di sessuologia.

Ieri sera, dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte la comica Luciana Littizzetto ha provato a far sorridere il pubblico di Che tempo che fa con il binomio sesso e Covid, come potete vedere anche su Raiplay. Usando come sempre il povero Fabio Fazio come spalla Luciana ha elencato le indicazioni date dalla sessuologa Roberta Rossi su come fare sesso durante il Covid-19: "la sessuologa ha spiegato che si deve fare l'amore senza baci, con la mascherina e con il distanziamento" ha detto la Littizzetto suscitando le risate del pubblico dopo aver messo l'accento sull'ultimo punto.

L'amore senza baci è quasi scontato per Luciana perché indossando la mascherina è già difficile parlare, figurarsi scambiarsi un bacio appassionato. La comica ha poi affrontato il tema del distanziamento durante il sesso provando a coinvolgere un imbarazzato Fabio Fazio. Luciana ha dettato le regole basi per fare l'amore rispettando il distanziamento di un metro: "o lui lo ha allungabile come i metri di metallo o lo ha elastico" ha detto provocando le risate convinte del pubblico.

Le indicazioni della sessuologa Roberta Rossi dicono che bisogna fare sesso in un ambiente ampio, con le finestre aperte e la stanza deve essere ben areata "ma prima di questo bisogna aver fatto il tampone, che ovviamente deve risultare negativo". Luciana ha concluso che per rispettare i vari punti bisognerebbe "avere una villa ai Caraibi, correre in ospedale e farsi il tampone". Il passaggio successivo è andare a casa, aspettare l'esito e subito dopo incontrarsi con il proprio partner "ma per areare l'ambiente bisogna aprire la finestra e d'inverno rischiamo di ammalarci e scambiare i sintomi dell'influenza per quelli del Covid e quindi correre a rifarci il tampone". Per Luciana insomma fare l'amore ai tempi del Covid seguendo le indicazioni dei sessuologi è diventato quanto mai stressante.