Lucia Bosè morta di Coronavirus: aveva 89 anni

Lucia Bosè è morta oggi a Madrid: l'attrice italiana aveva 89 anni ed è morta di Coronavirus, come riporta il quotidiano El Pais citando fonti vicine ai familiari. Vincitrice del concorso di Miss Italia nel 1947, a 16 anni, Lucia Bosè è celebre per essere stata diretta da registi come Fellini, Cocteau e Bunuel.

Lucia Bosè, il cui vero nome era Lucia Borloni, lavorava come commessa in una pasticceria quando fu notata da Luchino Visconti. Ad aprirle le porte della notorietà però, fu la vittoria a Miss Italia, vittoria alla quale seguirono partecipazioni a film come Non c'è pace tra gli ulivi, Cronaca di un amore di Antonioni, Le ragazze di piazza di Spagna. Dopo aver girato circa venti film si sposò con il torero Luis Miguel Dominguín nel 1955 e si trasferì in Spagna. Dalle nozze con Dominguin nacquero tre figli, l'attore e cantante Miguel Bosè e Lucia e Paola Dominguin. Il matrimonio si concluse con un divorzio a causa delle continue infedeltà del matador.

Dopo essersi allontanata dal cinema, Lucia Bosè riprese a recitare verso la fine degli anni '60. La ricordiamo in Fellini Satyricon e più avanti in Cronaca di una morte annunciata, L'avaro, I Vicerè, Volevo i pantaloni, tratto dal romanzo rivelazione di Lara Cardella.