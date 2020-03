Lucia Bosè, la RAI rende omaggio all'attrice morta oggi: la programmazione

Oggi è morta Lucia Bosè, una delle dive più grandi del cinema italiano, e la RAI ha deciso di renderle un doveroso omaggio attraverso la programmazione di Rai Movie e Rai Premium.

Musa ispiratrice di Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Jean Cocteau, Luis Buñuel e Federico Fellini, Lucia Bosé verrà ricordata stasera su Rai Movie alle 19.25 con il film Accadde al commissariato di Giorgio Simonelli, il capolavoro della commedia italiana anni Cinquanta in cui l'attrice recita insieme ad Alberto Sordi, Nino Taranto, Carlo Dapporto, Walter Chiari. Il film narra quel che succede o potrebbe succedere a Roma in un ipotetico commissariato di Polizia nell'arco di 24 ore.

Lucia Bosè morta di Coronavirus: aveva 89 anni

Lucia Bosè in una scena de I vicerè

Il ricordo di Lucia Bosè prosegue stasera su Rai Premium che trasmetterà alle 23.00 il film di Roberto Faenza, tratto dall'omonimo romanzo di Federico De Roberto, I vicerè con Cristiana Capotondi, Alessandro Preziosi e Lando Buzzanca.

A metà del '800, negli ultimi anni della dominazione borbonica in Sicilia e alla vigilia della nascita dello stato italiano, le esequie della principessa Teresa sono l'occasione per riunire i membri della famiglia Uzeda, discendenti dei Vicerè di Spagna. Attraverso gli occhi di un ragazzino, Consalvo, l'ultimo erede degli Uzeda, si svelano i misteri, gli intrighi, le complesse personalità degli appartenenti alla famiglia, tutti dominati da grandi ossessioni e passioni. In lotta l'uno con l'altro, gli Uzeda si combattono per l'eredità della principessa defunta e per i desideri contrastanti di ognuno di loro e il piccolo Consalvo cresce così in una famiglia in perpetua guerra.