Luce Social Club: Asia Argento ospite della prima puntata stasera su Sky

Al via la seconda stagione di Luce Social Club, il programma in onda ogni venerdì sera dalle ore 20.00 da stasera su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW TV: ospite della prima puntata Asia Argento.

Torna il format di intrattenimento culturale, condotto da Gianni Canova e Martina Riva, dopo il successo della prima stagione che ha visto partecipare moltissimi volti di rilievo del panorama cinematografico, teatrale, musicale e artistico contemporaneo, per un totale di oltre 120 ospiti. Tra questi: Sandro Veronesi, Ferzan Ozpetek, Paola Minaccioni, Pupi Avati, Vittorio Sgarbi, Tosca, Zerocalcare, Giorgio Colangeli, Marina Rei, Alice Pasquini, Samuel, Rocco Papaleo, Vincenzo Salemme, Ema Stockholma, Massimo Popolizio, Fabrizio Gifuni, Vinicio Marchioni, The Zen Circus, Susanna Nicchiarelli, Edoardo Pesce, Motta, Sydney Sibilia, Daniele Luchetti, Caterina Guzzanti, Alessandro Preziosi, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Isabella Ragonese e molti altri.

Asia Argento in B MOnkey

Anche in questa nuova stagione ogni puntata di Luce Social Club ospiterà personaggi del mondo del cinema, dell'arte, della musica, della letteratura, del teatro per scoprire biografie, passioni, tecniche, stili, fino alle ossessioni che spesso si annidano dietro il successo di un volto, di un film, di un quadro, di una pièce, di un gruppo musicale - e di tutto ciò che il cinema mette insieme e che poi finisce per depositarsi nell'immaginario collettivo. Ospiti della prima puntata saranno l'attrice e regista Asia Argento, il Direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia Alberto Barbera, il drammaturgo, regista e attore Giorgio Barberio Corsetti e il musicista Edoardo Bennato.

Attraverso un mix di linguaggi e scritture diverse, Luce Social Club si distingue nel panorama televisivo per un approccio alla cultura trasversale ed eterogeneo, approfondendo ed esplorando sul piccolo schermo aspetti, dettagli e curiosità legate al processo creativo e all'espressione artistica in tutte le sue manifestazioni. Luce Social Club è un programma prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.