Lucca Film Festival e Europa Cinema: il “Pinocchio” di Comencini e il premio “Petrozziello”

Per la nona giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema sono in programma due eventi speciali: le proiezione del Pinocchio di Comencini e il premio Petrozziello.

Gli eventi speciali della nona giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, che si terrà sabato 9 ottobre, saranno: la proiezione de Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, in omaggio a Nino Manfredi, e la cerimonia di premiazione dei concorsi con la consegna del premio Marcello Petrozziello.

La nona giornata di festival, uno tra gli eventi di punta del mondo cinematografico nazionale sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si aprirà a partire dalle 15 con l'omaggio a Manfredi e a Pinocchio, a centoquarant'anni dalla favola di Carlo Collodi scritta nel 1881.

Al cinema Centrale, introdotto da Pier Francesco Bernacchi, Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, sarà proiettato lo sceneggiato Rai "Pinocchio", di Luigi Comencini del 1972, in versione estesa. Il regista volle dare una visione particolarmente delicata e poetica, restituendo una patina di malinconia all'intera vicenda, nonostante la partecipazione di alcuni attori conosciuti, più che altro, per le loro interpretazioni in ruoli comici.

In prima serata, invece, protagonista sarà la cerimonia di premiazione dei concorsi internazionali: una selezione internazionale di 29 film, tra lungometraggi e cortometraggi concorreranno ai premi "Miglior film" della giuria universitaria e "Miglior film" della giuria popolare.

Tra le novità di quest'anno la giuria, formata da esperti del mondo della stampa e della comunicazione, avrà il compito di assegnare il premio "Marcello Petrozziello", dedicato al noto giornalista lucchese e grande comunicatore, coordinatore dell'Ufficio Stampa e relazioni esterne di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca recentemente scomparso. Una figura che ha rappresentato un punto di incontro fra la passione per il cinema, le strategie legate al mondo della comunicazione e l'impegno per valorizzare la cultura italiana e del territorio lucchese anche all'estero.