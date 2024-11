Lucca Comics & Games 2024: gran finale per la terza edizione più visitata di sempre

Lucca Comics & Games 2024 chiude i battenti e chiude un'edizione che verrà ricordata come la terza con il maggior numero di visitatori nella storia dell'evento internazionale dedicato al fumetto, all'animazione e al mondo dei videogame.

I biglietti venduti sono stati oltre 275.000, senza contare i professionisti che a vario titolo si sono accreditati per partecipare alla kermesse, che hanno superato quest'anno i 16.000 partecipanti. Oltre 900 gli ospiti, con ben 1.585 appuntamenti divisi tra incontri, workshop, dibattiti, laboratori, sessioni di gioco e showcase, con varie anteprime di film e serie tv.

Risvegliare il rinascimento

"Lucca Comics & Games cambia l'immagine della Toscana, invasi da un milione di appassionati" ha dichiarato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana mentre Mario Pardini, sindaco di Lucca, ha ribattuto:"Il battito d'ali di Lucca Comics & Games risveglia il rinascimento della nostra città.

"Un'edizione straordinaria, una delle più grandi di sempre, con un picco di contenuti, di arte, di vendite ma soprattutto di partecipazione" sostiene Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games. Ringraziamenti doverosi da parte del presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi, per tutto lo staff:"Un lavoro fantastico".

Momenti imperdibili

Un'edizione ricchissima del Lucca Comics & Games, arricchita da 50 ospiti, 39 eventi e 10 imperdibili anteprime, oltre ai vari incontri con i protagonisti e le proiezioni speciali. Tra i momenti imperdibili figurano l'incontro con il cast di Squid Game e i robot di The Electric State, il nuovo film dei fratelli Russo in arrivo su Netflix il 14 marzo, avvistati in piazza San Francesco.

Piazza San Michele è stata invece la cornice per gli eventi legati a Il gladiatore II, con Francesco Totti nei panni di un centurione affacciato dal balcone del Loggiato Pretorio. Da segnalare le prime immagini di Secret Level mostrate da Tim Miller, e gli ultimi due episodi della serie del Marvel Cinematic Universe Agatha All Along. Grande successo anche per il nuovo format Le notti horror di Lucca e le anteprime di Longlegs di Oz Perkins e The Substance di Coralie Fargeat.

Tra le personalità passate da Lucca per presentare le proprie opere spiccano Yu Kaminoki, Matilda De Angelise Lorenzo Cervasio, Tatsuya Nagamine, Bertrand Bonello, Daniele Lunazzi e Jay, Jacopo Rondinelli, Damiano Gavino, Federica Sabatini, Haroun Fall, Denise Tantucci, Giulio Greco, Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Nanni Baldini, Gabriele Petrarca, Edoardo Stoppacciaro, LRNZ, Giuseppe Squillaci, Ellida Bronzetti.