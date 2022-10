Lucca Comics & Games 2022: gli appuntamenti imperdibili del 29 ottobre

Date un'occhiata a tutti gli appuntamenti imperdibili che caratterizzeranno la giornata del 29 ottobre dell'edizione Hope di Lucca Comics & Games 2022, un inno alla speranza cui hanno risposto in migliaia tra professionisti e appassionati di fumetto, manga, gioco, videogioco, cinema, serie tv, cinema d'animazione, anime, cosplay, narrativa fantasy.

Dopo la giornata inaugurale si continua col grande sabato, che prende il via dalla Taverna di D&D, dove alle 9.45 inizia la giornata con uno degli appuntamenti più attesi dell'Area Movie a cura di QMI: Dungeons and dragons: l'onore dei ladri! Alla taverna i registi Jonathan Goldstein, John Francis Daley e il produttore Jeremy Latcham incontreranno i fan per autografi, foto e per affrontare il cubo gelatinoso! Si continua poi alle 11.00 al Cinema Astra, dove registi e produttore saranno protagonisti di un panel dedicato al film durante il quale condivideranno alcuni contenuti esclusivi della pellicola in uscita per Eagle Pictures nel 2023.

Al teatro del Giglio, nell'ormai iconica cornice della manifestazione, alle 10.30 si assisterà all'anteprima mondiale dei primi quattro episodi della serie animata Dragonero. I Paladini, tratta dal fumetto di successo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti, coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTV.

Alle 13:00 il Giglio ospiterà anche Buon compleanno Spider-Man!, un evento straordinario con il direttore editoriale di Marvel Italia Panini Comics, Marco M. Lupoi, i disegnatori Giuseppe Camuncoli (co-ideatore dello Spider-Verse) e Sara Pichelli, l'editor in chief di Marvel, C.B. Cebulski e il leggendario John Romita Jr. Non mancherà anche l'ambassador Sara "Kurolily" Stefanizzi. L'evento è curato e diretto da Marco Rizzo, uno dei tre italiani ad avere scritto le avventure di Spidey.

Prima dei maggiori eventi i protagonisti calcheranno il Community Carpet, questo il nome del red carpet di Lucca Comics & Games, il primo festival nel suo genere ad avere un tappeto rosso accessibile alla grande community di fan e appassionati, dove il pubblico è assoluto protagonista. Il divertimento continua in Sala Ingellis dove alle 10.30 la storica collana di Mondadori Urania festeggerà i suoi 70 anni con la premiazione di Franci Conforti, vincitrice del Premio Urania 2022, massimo riconoscimento della narrativa di fantascienza in Italia.

E ispiratrici sono a loro volta anche Mirka Andolfo, Fumettibrutti e il Collettivo Moleste, protagoniste del panel alle 13.30 sull'Erotismo al femminile. Uno sguardo corale sulla ridefinizione del rapporto tra donne ed erotismo. Il Collettivo femminista Moleste alle ore 16.30 nella Sala Tobino sarà poi al centro dell'incontro Fai rumore, Per una nuova narrazione sulla violenza di genere dove presenterà una raccolta di nove storie a fumetti da loro curata e vincitrice del Premio Boscarato "Miglior fumetto per un pubblico giovane". Un panel che riguarda tutte e tutti, sull'urgenza di riappropriarsi della propria narrazione, di rompere con coraggio e determinazione tabù, omissioni e silenzi sulla violenza di genere in ogni sua sfumatura inaccettabile.

Alle 16.00 nel Salone dell'Arcivescovato ci si chiederà Corrado Roi, chi sei? Un maestro della mezzatinta, reduce dalla copertina di un classico del fantastico come il Dracula di Bram Stoker, partendo da un'idea di Pietro Alligo, incontra il nero Diabolik nella riproposizione di uno dei suoi episodi più iconici, Diabolik, chi sei? nel quale per la prima volta si fa cenno alle origini del "Re del terrore".

Dal fumetto al videogioco... come si crea una colonna sonora per i videogame? A rispondere alla domanda ci sarà Eimear Noone, compositrice e prima donna direttrice d'orchestra alla Notte degli Oscar. L'appuntamento è alle 12.00 all'Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Videogiochi grandi protagonisti nella splendida cornice dell'Auditorium San Romano, rinominato Esports Cathedral, polo esportivo della manifestazione, dove avranno luogo le BAOLO CHAMPIONSHIP SERIES - torneo tra stramer di League of Legends con talent come Paolocannone, Fragola, Deidara, Lilyane, Darkchri e KasumiSen. Nel pomeriggio, presso la Sala Incontri R.E.C, CD PROJEKT RED sarà protagonista con "Bringing Night City to Life", un panel incentrato sulla narrazione e tutte le sue sfaccettature presenti in Cyberpunk 2077. A seguire, l'imperdibile panel tenuto da Mauro Perini, Art Director di Ubisoft Milan, racconterà le sfide nate dall'unione di due mondi tanto diversi come quelli di Super Mario e dei Rabbids, per Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Lucca Comics & Games apre le porte anche ai più piccoli, che come ogni anno entrano gratis fino ai 10 anni, e per loro l'appuntamento alle 12.00 al Cinema Centrale, dove la food star Benedetta Rossi presenta Super Benny, la prima produzione animata completamente dedicata a lei.

Arriva dagli Stati Uniti sempre alle 12.00 alla Chiesa di San Giovanni Chris Ware, uno dei più grandi autori contemporanei, per raccontare come ha creato Building Stories (Coconino Press): un graphic novel unico nella sua natura, che ridefinisce i limiti della narrazione a fumetti e va oltre i confini dell'oggetto-libro. Nella stessa location alle 16.30 prenderà il via l'incontro con Nagabe. Classe 1993, il giovane mangaka pubblica la sua prima opera nel 2013, sperimentando nel corso degli anni vari generi e approcci, maturando così il suo stile fortemente riconoscibile: tra dimensioni fiabesche e animali antropomorfi il giovane Sensei si racconta intervistato da Roberto Recchioni. Proprio Roberto Recchioni, sceneggiatore e curatore di Dylan Dog, presenterà all'interno del programma dell'area Movie poco dopo Carne Fredda, il suo primo lavoro da regista. L'appuntamento è al Cinema Centrale per le 16.30.

Altro grande autore giapponese protagonista è Atushi Ohkubo, all'Auditorium di San Girolamo alle 13.00 sarà l'occasione per due chiacchiere a tu per tu con l'autore di Fire Force e Soul Eater. È prevista una sorpresa finale! Nell'anno della trasposizione dell'opera tolkieniana di Prime Video, Lucca Comics & Games chiude il percorso di valorizzazione del trio di artisti internazionali che hanno plasmato l'immaginario dell'epopea di Tolkien: Alan Lee, John Howe e Ted Nasmith, con L'Arte di Ted Nasmith, l'appuntamento è al Salone del Vescovado alle 14.30.

Subito dopo, alle 15.00, nella Chiesa di San Giovanni, un incontro per scoprire il talento e lo straordinario percorso artistico di Chris Riddell, uno dei più ironici, colti e raffinati autori e illustratori contemporanei. Vignettista politico dell'Observer, autore di oltre cento libri, nominato Waterstones Children's Laureate e insignito dell'Order of the British Empire per la sua opera, Chris Riddell ci aprirà le porte del suo sconfinato mondo delle meraviglie, fatto di miti rivisitati, invenzioni fantastiche e fiabe. Un'occasione unica per conoscere dal vivo il genio irriverente di un artista senza pari.

Per chiudere in bellezza, alle 21.30 saranno annunciati al teatro del Giglio i Lucca & Comics & Games Awards, gli 'Oscar' italiani del fumetto e del gioco. La cerimonia di premiazione andrà in onda in seconda serata in esclusiva su Rai 4, all'interno della puntata speciale di Wonderland. Poi tutti a festeggiare alle 21.30 alla Music & Comics Arena col symphonic power metal dei mitici Rhapsody of Fire, che da sempre traggono ispirazione dal mondo fantasy per la loro musica.