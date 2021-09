Luca Zingaretti: è morto suo padre, Aquilino Zingaretti

É morto oggi, 28 settembre 2021, Aquilino Zingaretti, il padre di Luca Zingaretti e dell'esponente del PD Nicola. La notizia è stata diffusa dall'interprete di Salvo Montalbano con un post pubblicato nelle sue storie di Instagram.

Ex funzionario di banca, Aquilino Zingaretti era stato sposato con Emma di Capua, da cui si era separato quando Nicola, Luca e Angela, anche lei dirigente di banca, erano ancora giovanissimi. Nonostante questo la famiglia era rimasta molto unita. Emma è scomparsa poco meno di un anno fa, l'8 ottobre 2020 all'età di 86 anni. La donna, che tutti chiamavano Mimmi, di origini ebraiche, nel 1943 era riuscita a salvarsi dal rastrellamento nazifascista a Roma.

Le cause della morte di Aquilino Zingaretti non sono state rivelate, l'attore ha diffuso la notizia del lutto che lo ha colpito sui social: "Stamattina nostro padre se ne è andato... É stato un papà magnifico e un uomo speciale. A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi".

In tanti si sono stretti attorno al dolore dei fratelli Zingaretti, come si legge in un commento al post "Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene".

In passato Luca Zingaretti, parlando del suo rapporto con il padre, aveva rivelato che alcune delle grandi passioni, come quella per la storia, le aveva ereditate proprio da lui: "Sono appassionato di storia e devo tutto a lui, è il vero professore di casa. Ce l'ha raccontata facendola diventare semplice e chiara e facendoci appassionare. Quando la storia diventa qualcosa che ti riguarda non si può non amarla".

Nicola Zingaretti ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze di tutto il mondo della politica, sia da esponenti del Partito Democratico che dagli alleati di governo che da persone appartenenti all'opposizione. Il senatore Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio, ha scritto "la scomparsa di un genitore porta sempre con sé un grande dolore, a qualsiasi età. Condoglianze a lui e a tutta la famiglia Zingaretti"