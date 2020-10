Luca Zingaretti: è morta sua madre Emma Di Capua, aveva 86 anni

La madre di Luca Zingaretti e del segretario del PD Nicola, Emma di Capua, è morta l'8 ottobre 2020 all'età di 86 anni. Malata da tempo, era ricoverata in una clinica romana. Di origini ebraiche, nel 1943 era riuscita a salvarsi dal rastrellamento nazifascista a Roma.

Emma di Capua, che gli amici chiamavano Mimì, proveniva da una famiglia di ebrei romani. Aveva tre figli, l'attore Luca Zingaretti, il fratello Nicola, attuale segretario del Partito Democratico, e Angela.

La signora Emma aveva solo sette anni quando per un caso fortuito riuscì a evitare la deportazione ad Auschwitz. La storia fu raccontata dai tre figli con una lettera a Repubblica in cui spiegarono: "Grazie a questo caso, noi oggi esistiamo. Non siamo ebrei, se non nelle radici culturali, perché non lo era nostra nonna materna, e quindi non lo è nostra madre. Anzi, come in molte famiglie romane, anche nella nostra c'è un incontro fecondo di radici ebraiche, cattoliche e cultura laica: diversi orientamenti che hanno convissuto e si sono contaminati senza mai entrare in conflitto fra loro e arricchendosi. Ma ai nazifascisti questo poco importava. Entrarono in casa a Monteverde Vecchio cercando la famiglia di Angelo Di Capua, nostro nonno, e se nostra madre di 7 anni fosse stata lì, sicuramente sarebbe stata arrestata e deportata e poi uccisa. Cosi è stato per milioni di uomini, donne e bambini in tutta Europa".

Emma di Capua, secondo quanto riportato dal Foglio, era malata da tempo ed era ricoverata in una clinica romana.

In questo momento all'attore Luca Zingaretti e a Nicola, presidente della Regione Lazio, stanno arrivando le condoglianze del mondo dello spettacolo e del mondo politico. Su Twitter, la ministra Teresa Bellanova ha scritto: "Caro Nicola Zingaretti, un abbraccio affettuoso da parte mia e dalla comunità di Italia Viva per la perdita della tua mamma. Condoglianze".

Colpita dal lutto anche l'attrice Luisa Ranieri, moglie di Luca Zingaretti, e molto legata alla suocera.