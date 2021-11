Luca Zingaretti: "Mia moglie Luisa Ranieri? Ho prenotato interi ristoranti per lei"

Luca Zingaretti è legato dal 2005 a Luisa Ranieri: l'attrice napoletana e il 'Commissario Montalbano' si sono incontrati per la prima volta sul set di una miniserie televisiva. In un'intervista al Corriere della Sera, Zingaretti ha raccontato come è riuscito a conquistare il cuore della Ranieri.

Luca Zingaretti in una scena del film A casa nostra

Oggi, 11 novembre, Luca Zingaretti compie 60 anni. La sua carriera cinematografica è iniziata con il ruolo del cattivo, come ricorda nell'intervista al Corriere della Sera "In Vite strozzate ero un commercialista che presta soldi ai disperati e cerca pure di rubargli la moglie: un essere spregevole. Ho fatto anche il viddano, il corleonese che nella Piovra 8 uccide il suo capomafia. E il violentatore ne Il branco. Una storia affrontata da Marco Risi con uno sguardo realistico che trovavo efficace, senza una condanna preventiva e quindi catartica; come a dirci che il malvagio poteva essere chiunque. Ma a Venezia Uma Thurman, che era in giuria, non capì, pensò che difendessimo gli stupratori. Si levarono i fischi, gli insulti. Gillo Pontecorvo disse a Risi di affrontarli, lui si alzò in piedi, e io gli fui accanto. Poi scappai in albergo a piangere".

Ma è stata la televisione a dargli il successo e a fargli incontrare Luisa Ranieri. Luca nel 2004 si è separato dalla prima moglie, la giornalista e scrittrice Margherita D'Amico, dalla quale ha divorziato nel 2008. Nel 2005 l'attore si è legato sentimentalmente all'attrice napoletana che, come rivela Zingaretti, ha incontrato sul set di Cefalonia, la miniserie televisiva in due puntate andata in onda su Rai1 nell'aprile del 2005. Luca ha dovuto faticare per conquistare Luisa, tra i due non è stato amore a prima vista, poi piano piano l'amicizia si è trasformata in qualcosa di diverso è alla fine è scoccata la fatidica scintilla: "Le facevo trovare fiori dappertutto. Prenotavo l'intero ristorante, c'erano fiori su ogni tavolo. Cedette per sfinimento".

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono sposati, con rito civile, nel 2012 al castello di Donnafugata, una sontuosa dimora nobiliare del tardo '800 ubicata nel ragusano. La coppia ha avuto due figlie: Emma, nata il 9 luglio 2011 e Bianca, nata il 27 luglio 2015. La Ranieri è tornata sul piccolo schermo nel febbraio del 2021 con la serie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco, liberamente ispirata all'omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi e prodotta, tra gli altri, dalla Zocotoco, la casa di produzione di Luca Zingaretti e della stessa Ranieri.