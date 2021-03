Luca Zingaretti ha il Covid? L'attore sarebbe in isolamento nel suo appartamento

Luca Zingaretti dopo il tampone sarebbe risultato positivo al Covid-19: secondo l'indiscrezione pubblicata da Dagospia l'attore si trova nella sua abitazione, in isolamento.

Nella giornata di martedì Luca Zingaretti ha festeggiato gli ottimi ascolti dell'ultimo episodio del Commissario Montalbano che ha incollato davanti al piccolo schermo più di 9 milioni di spettatori. Oggi i fan dell'attore romano sono in ansia per le notizie pubblicate da Dagospia: Luca Zingaretti è positivo al Covid-19 e sarebbe stato messo in isolamento nel suo appartamento, quest'ultima informazione è stata data dal quotidiano Il Tempo.

Sul portale di Roberto D'Agostino si legge: "anche Luca Zingaretti si è beccato il coronavirus. Il fratello del segretario uscente del PD è risultato positivo dopo che su Raiuno è andata in onda, lunedì, l'ultima puntata del commissario montalbano". Le condizioni dell'attore non destano per il momento preoccupazioni tanto che i medici non hanno ritenuto necessario un ricovero.

Luca Zingaretti martedì mattina ha commentato sui social l'ultimo episodio di Motalbano su Instagram: "È stato bello ieri per me, devastato dalla nostalgia, riguardarmi Il metodo Catalanotti. Io ho risentito gli odori delle spiagge siciliane, ne ho assaporato i colori, ho gustato la dolcezza di quei nostri luoghi. È stato bello per me commuovermi ed emozionarmi, intenerirmi e sorridere per le debolezze dei nostri amici, per i loro difetti, per le loro vicende".