Luca Ward: "Se torniamo a teatro mi spoglio nudo sul palco"

Durante una recente intervista Luca Ward ha parlato delle complicazioni che stanno affrontando tutte le persone che lavorano nel mondo del teatro, un settore costretto da più di un anno ad affrontare difficoltà che appaiono sempre più insormontabili.

Il celebre doppiatore italiano ha dichiarato: "Speriamo di tornare sul palco con Full Monty in autunno. Per noi ma anche per i tecnici che non ce la fanno più. Prometto che se torniamo sul palco, all'ultima scena mi tolgo tutto. Anche il tanga color carne e lo sventolo. Giuro."

Ward, una delle voci più riconoscibili e amate d'Italia, è recentemente stato ospite dell'UltraPop Festival 2021 dove ha parlato del suo passato, del presente e, soprattutto, del suo futuro, in un incontro ricco di aneddoti memorabili.

Recentemente, il celebre doppiatore italiano ha fatto parlare di se anche con "Il talento di essere nessuno", esordio editoriale di Ward, in uscita in libreria il prossimo 30 marzo. Nel libro Luca racconta, attraverso aneddoti e ricordi, tutta la verità sul mondo del cinema e del doppiaggio; una narrazione molto intima e privata: "Volevo fare il pilota, poi la vita mi ha portato da un'altra parte".