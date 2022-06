Luca Calvani fa coming out e presenta il fidanzato Alessandro Franchini

Luca Calvani fa coming out e pubblica su Instagram una foto con Alessandro Franchini, il suo fidanzato. La coppia gestisce un agriturismo in Toscana, che ha fatto da cornice allo scatto apparso stamattina sul profilo social sia di Alessandro che di Luca.

Luca Calvani è un volto molto noto al pubblico italiano ma anche americano, avendo partecipato a serie di successo come Sex and the City, nel 2001 e, più recentemente in I Durrell - La mia famiglia e altri animali. Negli Stati Uniti, Calvani è stato visto anche in alcuni episodi delle soap Così gira il mondo e Beautiful. Nella foto pubblicata su Instagram Luca ed Alessio sono seduti su una sdraio e si tengono per mano. Lo scatto li mostra di spalle, nella didascalia del post Luca ha scritto "Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi".

La carriera di attore di Luca sul piccolo schermo vanta la partecipazione in diverse fiction e serie televisive tra cui Ho sposato uno sbirro, Tutti pazzi per amore, Il commissario Manara, Sposami e Una buona stagione. Nel 2004 ha partecipato come corteggiatore a Uomini e donne, due anni dopo ha vinto L'isola dei famosi, l'edizione del 2006 nella quale partecipavano, tra gli altri, Claudio Chiappucci, Marina Occhiena, Sara Tommasi e Leone Di Lernia.

Come abbiamo accennato, Luca e Alessandro sono anche soci in affari, sul profilo del resort scopriamo che i due, nell'agriturismo, cucinano direttamente agli ospiti "Cucinare per gli ospiti è diventato per noi un momento di complicità. L'inventarsi un menù, il prepararlo insieme, il condividerlo con gli altri. Abbiamo iniziato con le pizze. Luca da sempre ama cucinare, invitare amici a casa, ma anche andare direttamente da loro e cucinare, insieme a loro", scrive Alessandro in un post.