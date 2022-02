Luca Barbareschi: “Per come ho vissuto potrei avere altri 800 figli”

Luca Barbareschi ha volutamente esagerato dicendo che potrebbe avere anche 800 figli: l'attore, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato la sua vita, e, riferendosi al figlio, di cui ha scoperto l'esistenza 20 anni fa, ha affermato che ci si può considerare genitori quando si è stabilito un contatto emotivo con i ragazzi.

Forse non tutti sanno che Luca Barbareschi è nato in Uruguay, e precisamente nella capitale Montevideo, il 28 luglio del 1956. La famiglia Barbareschi si trovava nel paese sudamericano perché "mio padre era ingegnere civile, lavorava per l'Edison. Avevo genitori fantasiosi: suonavano la fisarmonica, il pianoforte, la chitarra... Era un mondo vivo e divertente", ha rivelato l'attore.

Luca è cresciuto a Milano con due zie perché sua madre, dopo la nascita della sorella, gli comunicò di essersi innamorata di un altro uomo: "Vado a Roma perché mi sono innamorata di un altro". Barbareschi all'epoca aveva 6 anni, il padre era in Arabia Saudita per lavoro: "mi metteva su un aereo della Middle East Airlines che entrava a Beirut e da lì proseguiva per Gedda. Ero molto indipendente, da quando avevo sei anni".

L'attore è stato sposato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto le figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. Dopo una relazione durata 7 anni con Lucrezia Lante della Rovere, Luca si è legato all'attuale compagna, Elena Monorchio. La coppia ha avuto due figli, Maddalena e Francesco Saverio. Barbareschi ha anche un altro figlio, Michael, che ha 48 anni e fa l'avvocato "ho scoperto la sua esistenza vent'anni fa a un party a New York, me l'ha confessato una ex. Sono pentito di averlo rivelato", afferma l'attore.

Il ragazzo, anzi l'uomo, è nato da una breve relazione che Luca Barbareschi ha avuto da giovane con una ragazza statunitense. "Perché mi sono pentito? I figli sono quelli che cresci, con i quali c'è una tensione emotiva importante. Per come vivevo in quegli anni potrei averne altri 800", conclude Luca, ribadendo che ai figli non lascerà la sua eredita. "Lo sanno anche gli ultimi due. Vivono in casa mia, non a casa loro. Li proteggo fino alla laurea". Barbareschi, lo scorso giugno, durante La vita in diretta, affermò che lascerà i suoi averi a qualche fondazione che fa opere di bene.