Love Life ottiene da HBO Max il rinnovo per una seconda stagione

Love Life ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione che racconterà la storia di un nuovo personaggio.

La serie antologica creata da Sam Boyd, co-showrunneer insieme a Bridget Bedard, è prodotta da Lionsgate Television, in collaborazione anche con Paul Feig.

Anna Kendrick è stata la protagonista della prima stagione, mentre le nuove puntate di Love Life saranno nuovamente ambientate a New York raccontando cosa accade trascorrendo l'intera vita sapendo chi è la tua anima gemella, scoprendo solo dopo molti anni di matrimonio che non è per nulla la persona giusta.

Darby, il personaggio al centro degli episodi attualmente disponibili su HBO Max, apparirà occasionalmente.

I portavoce della piattaforma di streaming hanno espresso la propria soddisfazione per l'ottima accoglienza riservata alla prima stagione. Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha sottolineato: "Racconta una storia di resilienza personale, connessione umana e come questi elementi danno forma alle nostre vite. Per me è chiaro il motivo per cui gli spettatori stanno reagendo con un entusiasmo così enorme ed è con grande piacere che io e il mio team creativo non vediamo l'ora di continuare il nostro rapporto con questo talentuoso gruppo di produttori e con Lionsgate per realizzare una serie televisiva che conquisti".