Love Island Italia, la finale stasera in streaming su Discovery+: chi sono le coppie ancora in gara

Anche per Love Island Italia è arrivato il momento della finale: nella puntata visibile in streaming stasera su Discovery+ Giulia De Lellis rivelerà la scelta del pubblico da casa che negli ultimi giorni è stato chiamato a votare la coppia preferita sull'App ufficiale del programma.

Chi sarà a vincere tra le coppie in gara? Nella puntata finale scopriremo se a legare i lovers è un sentimento d'amore o pura strategia. La coppia vincitrice, infatti, dovrà decidere se dividere equamente il montepremi di 20.000 euro in gettoni d'oro con la sua dolce metà oppure no.

Tra baci travolgenti, emozioni intense e tante nuove amicizie la prima edizione di Love Island Italia - il dating reality interattivo prodotto da Fremantle per Discovery Italia, in onda ogni giorno su discovery+ - volge al termine.

Le coppie finaliste