Love is in the air anticipazioni 9 settembre 2021: Semiha e Balca alleate contro Eda

Love is in the air torna domani, giovedì 9 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: la nonna di Eda si allea con Balca contro sua nipote.

Love is in the air torna domani, giovedì 9 settembre 2021 su Canale 5 nel nuovo slot orario delle 16:30 (prima di Pomeriggio Cinque) con la nuova puntata della settimana. Nelle anticipazioni Balca trama con Semiha per allontanare Eda da Serkan.

È l'ultimo dell'anno e Serkan vorrebbe trascorrerlo con Eda, ma Balca, la nuova arrivata, fa di tutto per separarli e stare con Serkan, sotto consiglio di Susy, come anticipa il promo dell'episodio 74. La signora Semiha, nonna di Eda, ha comprato da Efe il quarantacinque per cento delle sue azioni Holding diventandone il nuovo socio. Il suo arrivo sconvolge tutti. Eda e Serkan si avvicinano per affrontare insieme la situazione.

Nel frattempo Alptekin Bolat sembra essere scomparso, nessuno ha più sue notizie, tranne la moglie Aydan che riceve i documenti del divorzio. Ayfer è convinta che ci sia lo zampino della madre Semiha la quale si presenta inaspettatamente a casa sua; mentre Ayfer cerca di convincerla che né lei né Eda hanno a che fare con i Bolat, Aydan e Seyfi arrivano all'improvviso.

Dopo aver conosciuto Balca, Semiha capisce che è innamorata di Serkan, così le due si alleano per allontanarlo da Eda. Pur di avvicinarsi a Serkan, Balca organizza una riffa di Capodanno truccata.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.