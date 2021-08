Love is in the air anticipazioni 9 agosto 2021: Eda è incinta?

Love is in the air torna oggi, lunedì 9 agosto 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: un malore di Eda anticipa forse una gravidanza?

Love is in the air torna oggi, lunedì 9 agosto 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni potrebbero rivoluzionare la vita e di Eda e, forse, anche quella di Serkan.

I coniugi Kafescioglu si rivolgono a Eda e Serkan per ristrutturare la loro nuova casa, come anticipa il promo del nuovo episodio. I due si ripromettono di essere professionali e di lavorare insieme al progetto quando, improvvisamente, Eda non si sente bene: i sintomi, assai equivoci, sono mal di stomaco e una forte nausea. Serkan è preoccupato: che Eda sia incinta?

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.