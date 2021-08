Love is in the air anticipazioni 5 agosto 2021: il conflitto tra Efe e Serkan è incontenibile

Love is in the air torna domani, giovedì 5 agosto 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Efe e Serkan sono ai ferri corti.

Love is in the air torna domani, giovedì 5 agosto 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano rapporti sempre peggiori tra Efe e Serkan ma anche un possibile tradimento ai danni di Selin.

Eda si becca una bella ramanzina da parte di sua zia per aver preferito l'aiuto di Serkan a quello di Ayfer dopo l'incidente che ha avuto. La promettente paesaggista continua a sospettare che Serkan l'abbia lasciata per un altro motivo, così conduce le sue ricerche in ufficio chiedendo a Piril e a Leyla se sanno qualcosa, come anticipa il promo dell'episodio 49.

Al lavoro, gli screzi tra Serkan e Efe non accennano a diminuire, anzi la diffidenza del giovane imprenditore verso il famoso architetto paesaggista è tale che Serkan chiede a Engin di indagare su Efe. Serkan rivela ai suoi amici che Efe si è offerto di acquistare le azioni di Ferit, quindi Selin affronta il suo ex nella speranza di acquisire la sua quota, ma il tentativo è inutile. Il vivaio di Ayfer non va molto bene, così Figen propone alla proprietaria di affittare lo spazio al bar accanto, per poter contare su un'entrata extra, scelta che non piacerà molto alla nipote Eda.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.