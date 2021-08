Love is in the air anticipazioni 31 agosto 2021: Eda non tiene a bada la gelosia

Love is in the air torna domani, martedì 31 agosto 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda si dimostra assai gelosa di Serkan durante alcuni colloqui di lavoro.

Love is in the air torna domani, martedì 31 agosto 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Nelle anticipazioni Eda non riesce a tenere a bada la gelosia.

Ora che Ferit e Ceren vogliono raccontare a Serkan la verità sulla divulgazione del contratto di fidanzamento tra lui e Eda, Selin decide di anticiparli e spiega tutto all'architetto, come anticipa il promo dell'episodio 67. Inoltre, gli dice che lascerà il suo posto nella holding e che intende cedergli le sue azioni. Quando l'architetto scopre che Eda gli ha tenuta nascosta una cosa del genere, le chiede, come punizione, di realizzare tre suoi desideri, ma lei gli risponde che non farà niente senza sapere prima di cosa si tratta.

Intanto, allo studio Art Life si cerca una nuova manager delle pubbliche relazioni. Eda, che assiste Serkan nei colloqui, si dimostra gelosa delle tre candidate che si sono presentate e decide di chiamarne un'altra, basandosi sul suo CV. La ragazza in questione è Balca, che vediamo parlare insieme all'amica Suzi. Quest'ultima, basandosi sull'oroscopo, predice all'amica che dietro l'angolo l'aspettano un'opportunità lavorativa e il vero amore.

