Love is in the air anticipazioni 30 luglio 2021: Serkan decide di lasciare Eda

Love is in the air torna domani, venerdì 30 luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con l'ultima puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano una nuova separazione tra Eda e Serkan.

Efe Akman si dimostra molto interessato al progetto dell'Hotel green dell'Art Life e propone a Serkan di affiancare Eda nell'ideazione della parte paesaggistica, ma Serkan rifiuta la sua collaborazione. Intanto la tensione tra Ferit e Selin è sempre più evidente, per fortuna lei può contare sull'aiuto di Melo, come anticipa il promo dell'episodio 45.

Serkan è afflitto perché non sa come comportarsi con Eda, ora che ha scoperto la verità sulla morte dei genitori della ragazza. Engin gli consiglia di dirle la verità e in un primo momento Serkan si convince che sia la scelta giusta, ma poi cambia idea, perché non vuole che Eda soffra ancora e decide di lasciarla piuttosto che darle un dolore più grande dicendole la verità.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.