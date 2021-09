Love is in the air anticipazioni 3 settembre 2021: tra Eda e Balca è guerra aperta

Love is in the air torna domani, venerdì 3 settembre 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: è ormai guerra aperta tra Eda e Balca.

La nuova assunta, Balca, si presenta a casa di Serkan all'ora di cena, come vediamo nel promo dell'episodio 70, con la scusa di fargli controllare alcuni lavori che ha fatto. Serkan si convince a farla entrare e le ordina una pizza. Poco dopo citofona Eda, che ha deciso di esaudire il primo dei tre desideri che Serkan può esprimere. La situazione che le si presenta davanti agli occhi è inequivocabile, tanto più dopo aver trovato uno degli orecchini che Balca ha finto di perdere tra i cuscini del divano: la classica tattica per poter tornare a trovarlo.

Ma Serkan è convinto che la donna non abbia secondi fini e propone a Eda una scommessa. Se Balca è davvero interessata a Serkan ed Eda dovesse avere ragione, Serkan la lascerà in pace, in caso contrario Eda dovrà cenare con lui a Parigi. Per giudicare insieme il comportamento della donna e decretare un vincitore, Serkan chiede a Eda di pranzare tutti e tre insieme ma anche in questo caso l'atteggiamento di Balca risulta ambiguo.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.