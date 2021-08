Love is in the air anticipazioni 27 agosto 2021: Eda e Aydan costrette a convivere

Love is in the air torna oggi, venerdì 27 agosto 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Aydan, sconvolta dal tradimento del marito, si trasferisce da Ayfer per stare vicina a Eda.

Love is in the air torna oggi, venerdì 27 agosto 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni prospettano una forzata convivenza tra Aydan, Eda e Ayfer.

Aydan ha scoperto che Alptekin la tradisce con la sua segretaria e approfitta della situazione per cercare di riavvicinare Eda e Serkan. Si fa ospitare a casa di Ayfer, come anticipa il promo dell'episodio 65, e, con l'aiuto di Seyfi, ingaggia un uomo che finge di essere il fratello dell'amante di Alptekin, pronto a vendicarsi del disonore arrecato alla sua famiglia. Ayfer, nel frattempo, tenta in tutti i modi di mandare via la donna, infastidita dai continui commenti sull'arredamento della casa, sulla sua cucina, sul suo stile di vita.

Intanto in ufficio, tra Erdem e Melek è guerra aperta. Ciascuno fa di tutto per attirare l'attenzione e il favore dei capi. L'occasione per Melek di sferrare l'attacco decisivo contro il collega le si presenta quando viene a sapere che Engin sta tentando invano di contattare la signora Aydan. La giovane spiega che si trova a casa sua e invita Engin a passare. L'uomo vorrebbe chiedere un favore ad Aydan: la madre di Engin, infatti, ha richiesto di conoscere Piril.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.