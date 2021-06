Love is in the air anticipazioni 24 giugno 2021: Eda capisce di amare Serkan?

Love is in the air torna domani, giovedì 24 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda capisce che si sta innamorando del suo finto fidanzato.

Love is in the air torna giovedì 24 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata. Le anticipazioni ci mostrano una Eda diversa e consciamente infatuata del suo finto fidanzato.

Il team di Serkan si ritrova a una festa. Data la tendenza di Serkan a evitare la folla, Eda coglie la palla al balzo e gli ricorda il loro accordo. Così condividono un momento intimo nel luogo segreto di Serkan, in cui lui suona per lei ma si fa promettere che quella serata resterà un segreto. A spiarli però c'è qualcuno: è Selin.

Una volta tornata a casa, Eda, chiacchierando con Ayfer, prende consapevolezza di qualcosa che non avrebbe mai immaginato: sta iniziando a innamorarsi del suo finto fidanzato.

Piril intanto si dimostra sempre più gelosa del rapporto tra Engin e Ceren, come anticipa il promo dell'episodio 19.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.