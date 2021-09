Love is in the air anticipazioni 23 settembre 2021: Balca finisce nelle mani della polizia

Love is in the air torna domani, giovedì 23 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: la polizia considera Balca un soggetto pericoloso, viene allontanata dalla festa.

Love is in the air torna domani, giovedì 23 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata della settimana. Fin dalle anticipazioni Balca sembra prossima all'uscita di scena.

Balca convince Eda a farla partecipare alla sua notte dell'henné, ma la sua presenza desta qualche sospetto e a buona ragione. Mentre fervono i preparativi per il matrimonio di Eda e Serkan, Melo "indaga" sul comportamento di Balca, come anticipa il promo dell'episodio 85. La donna sarebbe responsabile o perlomeno complice di aver messo del sonnifero in un drink che ha fatto perdere i sensi a tutti, durante una festa. Anche la polizia conferma questa tesi e lo riferisce a Serkan, che licenzia Balca.

Ayfer e Aydan battibeccano sui preparativi del matrimonio, a proposito dei quali ognuna vorrebbe far valere le proprie ragioni. Ayfer ottiene la cura dei fiori, mentre Aydan la spunta sulle bomboniere. Il tutto sotto la supervisione di Mira, che incontra da parte di Eda e Serkan una misteriosa indifferenza dovuta ad un equivoco intercorso fra i due.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.