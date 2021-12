Love is in the air anticipazioni 23 dicembre 2021: Aydan vicina a scoprire la verità su Kiraz

Love is in the air torna domani, giovedì 23 dicembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con la nuova puntata: Aydan indaga per scoprire se quello che pensa su Kiraz sia vero.

Love is in the air torna domani, giovedì 23 dicembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano il proposito di Aydan di vederci chiaro sulla piccola Kiraz.

Eda è sconvolta dal fatto che Serkan sia cambiato al punto da dare la priorità a lei mettendo da parte il suo lavoro e non se ne capacita, soprattutto perché vede sfumare il suo piano di passare più tempo con lui per capire se sia pronto a conoscere la verità su Kiraz. Il giorno libero di Serkan termina a causa di alcuni problemi con il progetto in Qatar. Eda ha un imprevisto e decide di andare in ufficio con Serkan per finire i disegni del progetto per gli italiani.

Intanto, Aydan e Seyfi sospettano che Kiraz sia figlia di Eda e decidono di tornare all'hotel per indagare, ma incontrano Deniz, come anticipa il promo dell'episodio 161.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:55 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.