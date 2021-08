Love is in the air anticipazioni 23 agosto 2021: Serkan costretto a firmare un contratto molto particolare

Love is in the air torna domani, lunedì 23 agosto 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda costringe Serkan a firmare un contratto alle sue condizioni.

Love is in the air torna domani, lunedì 23 agosto 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano che Serkan sarà costretto a firmare un contratto assai speciale...

In vista di un'importante riunione Eda e Serkan decidono di tornare in ufficio. Eda consegna a Serkan un contratto con delle regole di comportamento e Serkan accetta di firmarlo senza neppure leggerlo. D'ora in poi si atterrà ai vincoli che Eda gli impone.

Al povero Bolat non va meglio neppure in famiglia: come anticipa il promo dell'episodio 61, dopo il duro scontro che c'è stato proprio con Serkan, suo padre Alptekin decide di andare via di casa.

Melo annuncia con orgoglio a Selin che Engin la vuole nel suo team, Erdem ascolta la conversazione e ci rimane molto male.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.