Love is in the air anticipazioni 19 luglio 2021: Eda e Serkan più innamorati che mai

Love is in the air torna domani, lunedì 19 luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano che l'amore ha trionfato tra Eda e Serkan ma che nessuno deve saperlo.

Serkan riaccompagna Eda a casa e lei gli spiega che devono evitare di farsi vedere insieme, come mostrato nel promo dell'episodio 36. Ayfer è stupita dal cambio di programma repentino e spera che questo non dipenda da Serkan. Eda per il momento nasconde a tutti la verità sulla relazione e sul viaggio in Italia. Poi approfitta di una consegna all'ultimo minuto per incontrare il suo amato imprenditore.

Selin e Ferit si riavvicinano e passeggiano insieme, ma Selin scorge Serkan ed Eda in atteggiamenti romantici. Intanto, Aydan, che immagina Serkan con Selin, vede tornare suo figlio e cerca di capire cosa sia successo, lui evita di rispondere.

La mattina seguente, Ayfer, insospettita dall'atteggiamento della nipote, cerca di ipnotizzarla con l'impasto dei pisi, ma l'arrivo di Melek annulla l'effetto dell'ipnosi. Eda raggiunge Serkan per fare colazione con lui e qui, il giovane innamorato, torna a insistere affinché lei si apra e gli dica quello che prova.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.