Love is in the air anticipazioni 15 luglio 2021: una notte burrascosa per Eda, Serkan e Selin

Love is in the air torna domani, giovedì 15 luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano una notte di rivelazioni e chiarimenti tra Serkan, Eda e Selin.

Eda è in procinto di partire per l'Italia, il che scatena in Serkan un forte malessere, come anticipa il promo dell'episodio 34. Ritenendo che questo sia dovuto al preannunciato matrimonio di Selin con Ferit, Aydan chiama Selin "al capezzale" del figlio. E la stessa cosa fa Seify con Eda. Le due si incontrano quindi da Serkan con esiti imbarazzanti. Selin se ne va ed Eda rimane assistendo a una notte di incubi per Serkan; che nel sonno chiede a Eda di non lasciarlo.

Al mattino però Sekan ha scordato tutto. Eda se ne va, passando a salutare Aydan, che le mostra gratitudine ma al tempo stesso ribadisce che è meglio per tutti che lei se ne vada.

Intanto Melek e Figen si stupiscono alla notizia del contratto di Eda e Serkan data loro da Ayfer. Ed Engin si rammarica presso Ceren che non l'abbia informato circa la sua posizione di "capo" all'interno dello studio legale ereditato dal padre.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.