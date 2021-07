Love is in the air anticipazioni 12 luglio 2021: Serkan ai ferri corti con Ferit

Love is in the air torna domani, lunedì 12 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Serkan rifiuta un accordo sulla carta vantaggioso e litiga con Ferit.

Love is in the air torna domani, lunedì 12 luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano una lite tra Serkan e Ferit.

Serkan si rifiuta di firmare l'accordo che dovrebbe legare la Holding a Efe Akman, famoso architetto, per le troppe condizioni capestro contenute nel contratto che lui propone. Questo rovina i rapporti fra Serkan e Ferit.

Eda, che deve rassicurare anche sua zia Ayfer circa il matrimonio con Serka - come anticipa il promo dell'episodio 31 -, nel tentativo di riportare l'armonia tra i due e dare a Selin la possibilità di capire per chi batte veramente il suo cuore, organizza un incontro a quattro nello chalet di Serkan.

Nel frattempo, Aydan, per far ingelosire Alptekin, ingaggia un aitante attore perché finga di darle lezioni di ceramica.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.